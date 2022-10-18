Экономика

В 2022 году в бюджет Дагестана сверх плана поступило 905,5 млн рублей

Оставить комментарий

Доходная часть бюджета составила 102,5%.

На 815 млн рублей перевыполнены бюджетные назначения по 5 налогам, поступающим в республиканский бюджет.

Это:
налог на прибыль;
налог на акцизы на ГСМ;
транспортный налог;
государственные пошлины;
прочие налоговые доходы.

Вместе с тем, двукратно увеличились поступления по неналоговым доходам республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за январь-сентябрь 2022 года Главе Дагестана доложил вице-премьер республики Руслан Алиев.

Также читают:

Гюлага Бабаева: «При содействии Правительства "Кая...
Проблему энергоснабжения Карабудахкентского района...
В Дагестане уточнят сведения о наличии объектов ку...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.