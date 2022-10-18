В 2022 году в бюджет Дагестана сверх плана поступило 905,5 млн рублей

Доходная часть бюджета составила 102,5%.
На 815 млн рублей перевыполнены бюджетные назначения по 5 налогам, поступающим в республиканский бюджет.
Это:
налог на прибыль;
налог на акцизы на ГСМ;
транспортный налог;
государственные пошлины;
прочие налоговые доходы.
Вместе с тем, двукратно увеличились поступления по неналоговым доходам республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за январь-сентябрь 2022 года Главе Дагестана доложил вице-премьер республики Руслан Алиев.