В 2022 году в бюджет Дагестана сверх плана поступило 905,5 млн рублей

Доходная часть бюджета составила 102,5%.

На 815 млн рублей перевыполнены бюджетные назначения по 5 налогам, поступающим в республиканский бюджет.

Это:

налог на прибыль;

налог на акцизы на ГСМ;

транспортный налог;

государственные пошлины;

прочие налоговые доходы.

Вместе с тем, двукратно увеличились поступления по неналоговым доходам республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за январь-сентябрь 2022 года Главе Дагестана доложил вице-премьер республики Руслан Алиев.