Экономика

В 2022 году отмечен рост на 4% числа субъектов малого и среднего предпринимательства

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Эти цифры озвучил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурад Далгатов на заседании профильного совета под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова.

В чем ещё отмечена позитивная динамика по итогам 2022 года:
более чем на 5% выросло среднее число сотрудников частных предприятий; в 5 раз увеличилось число самозанятых; на 30% вырос объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения.

Позитивные результаты, по мнению бизнес-омбудсмена республики, связаны с действующими мерами поддержки и налоговыми преференциями.

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