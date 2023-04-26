В 2022 году отмечен рост на 4% числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Эти цифры озвучил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурад Далгатов на заседании профильного совета под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова.

В чем ещё отмечена позитивная динамика по итогам 2022 года:

более чем на 5% выросло среднее число сотрудников частных предприятий; в 5 раз увеличилось число самозанятых; на 30% вырос объем налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения.

Позитивные результаты, по мнению бизнес-омбудсмена республики, связаны с действующими мерами поддержки и налоговыми преференциями.