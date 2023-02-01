В 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий превысил 200 млрд рублей

Об этом сообщил в ходе встречи в Минсельхозпроде РД глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«По предварительным данным в 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий превысил 200 млрд рублей, при индексе производства 102,3 %. Индексы производства пищевых продуктов и напитков в 2022 году ожидаются на уровне 103,6 % и 106,1 % соответственно», — озвучил он.

Отметим, что в 2022 году республика произвела: мяса и субпродуктов в объеме — 11,4 тыс. тонн, колбасных изделий – 1,7 тыс. тонн, плодоовощных консервов – 24,9 муб, сыра и продуктов сырных – 4,0 тыс. тонн, масла сливочного – 503,4 тонн, хлебобулочных изделий – 750,0 тонн, крупы рисовой — 5,0 тыс. тонн.