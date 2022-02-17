В 2022 году на выплаты в связи с рождением первого ребенка запланировано 4 626, 24 млн. рублей

Минтруда Дагестана продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», направленного на повышение уровня рождаемости в регионе путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджету Республики Дагестан на 2022 год, составляет – 4 626, 24 млн. рублей (все средства из федерального бюджета).

В настоящее время Минтрудом РД в ГКУ РД – управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях осуществлена выплата за январь 2022 года в сумме 424,90 млн. руб. С начала реализации проекта выплата осуществлена 50 053 получателям мер социальной поддержки.