Экономика

В 2022 году Минтуризма Дагестана предоставило субсидии на реализацию проектов местных инициатив для развития туризма в муниципалитетах республики

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Предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив Министерством по туризму и НХП РД в 2022 году позволило создать необходимую инфраструктуру, обеспечить безопасность на ключевых туристических направлениях, благоустроить пляжи и т.д.

По результатам конкурса были поддержаны 9 проектов в 8 муниципалитетах региона. Один из проектов «Строительство придорожного санузла и благоустройство территории водопада Тобот». На эти цели были выделены чуть более четырех миллионов рублей. На данные средства установлены ограждения по над смотровыми площадками, установлены мусорные урны и скамейки, построен смысловой санузел. Все работы по реализации проекта выполнены.

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