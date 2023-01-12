В 2022 году Минтруда Дагестана заключило почти семь тысяч социальных контрактов

Председатель Правительства Республики Дагестан посетил Министерство труда и социального развития Дагестана.

«Наша сегодняшняя встреча прежде всего приурочена к знакомству с коллективом, мы хотим узнать с какими проблемами в организации и управлении вы сталкиваетесь, и как вы видите их решение. Ваше министерство является одним из ключевых», — сказал премьер.

Абдулмуслимов обратил внимание на меры социальной поддержки семьям граждан, добровольно принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также призванных на военную службу по частичной мобилизации, которые были оказаны на федеральном и региональном уровнях.

«Из резервного фонда Правительства РД выделено 350 млн. рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, проживающих на территории Республики Дагестан, призванных на военную службу», — заявил премьер.

В рамках встречи было отмечено, что в сфере занятости трудоустроены около 44 тыс. человек. В целях соцзащиты населения предоставлено более 6900 социальных контрактов малоимущим гражданам. Кроме того, были обозначены наиболее востребованные меры поддержки работы с семьями, чей доход ниже среднего, а также планы и задачи на 2023 год.