В 2022 году Минтруда Дагестана обеспечило более 2 тысяч Дагестанцев дополнительным образованием по востребованным на рынке труда профессиям в рамках нацпроекта «Демография»

Так, в 2022 году на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта «Демография» для региона была установлена квота в количестве 1800 человек. Это граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, имеющие малолетних детей и другие.

В результате проведенной работы Министерством труда и социального развития, была обеспечена подача более чем 4 000 заявок через портал «Работа в России», из них прошли обучение по наиболее востребованным на рынке труда специальностям – 2 207 человек.

Из числа завершивших обучение, трудоустроено более 1600 человек.

Таким образом, установленный для республики на 2022 год показатель был перевыполнен и составил 121,0 процент.