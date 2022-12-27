В 2022 году Минтруд Дагестана заключил с малоимущими жителями республики около 7 тысяч социальных контрактов

С начала нынешнего года в 52 учреждениях социальной защиты населения по всей республике велась активная работа по консультации граждан, планирующих принять участие в проекте «Социальный контракт».

Так, с начала года, социальные контракты по 4 направлениям заключены с 6 900 гражданами.

Благодаря поддержке государства, заключив социальный контракт, 2 058 нуждающихся семей республики открыли собственное дело. Большинство контрактов заключено на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб.

Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 1 431 социальный контракт.

Социальный контракт на поиск подходящей работы заключили 1 718 человек.

Соцконтракт, направленный на выход из тяжелой жизненной ситуации, заключили 1 693 человека. Эти выплаты помогли малоимущей категории граждан преодолеть трудную жизненную ситуацию, связанную с нехваткой средств на жизненно важные товары и лекарства.

Напомним, что социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума установленного в Республике Дагестан.

Согласно условиям соглашения государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности.