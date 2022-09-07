В 2022 году Дагестан посетили 1,5 млн туристов

Дагестан принял полтора миллиона туристов в 2022 году, заявил на ВЭФ глава региона Сергей Меликов.

«В этом году по окончании лета мы понимаем, что Дагестан принял полтора миллиона туристов. Если в прошлом году мы говорили о миллионе, то в этом году, за неполный год уже полтора», — сообщил руководитель республики. По его словам, эта динамика заставляет задумываться о необходимости создавать условия для комфортного пребывания. «Этого, нужно признать, в Дагестане пока нет. Маленькое количество гостиниц, койко-мест, неразвитая туристическая инфраструктура», — отметил он.

С прошлого года власти работают над предложениями, реализация которых позволит республике стать не просто привлекательным туристическим регионом, но и комфортным в том числе и для гостей из-за рубежа, добавил Меликов.