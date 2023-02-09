В 2022 году более 1,7 тысяч домов в Дагестане подключили к газу

В 2022 году на развитие газификации населенных пунктов Дагестана было потрачено более 700 млн рублей. Уровень газификации республики составляет 84,1%. А план по догазификации выполнен полностью. Работы продолжаются ещё в 13 муниципалитетах.

В рамках программы по догазификации населённых пунктов были проработаны необходимые меры и механизмы для подключения большего количества жителей к голубому топливу. От жителей республики было принято более 4,3 тысяч заявок, заключено свыше 2,7 тысяч договоров.

По данным ведомства, к концу года газовые сети подведены уже к 1,7 тысяч домовладениям. Наибольший объем работ пришелся на Махачкалу, Хасавюртовкий и Кизилюртовский районы. В рамках плана-графика догазификации в 2023 году планируется подвести газовые сети до границ 1083 земельных участков.