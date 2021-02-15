В 2021 году в Дагестане будет разбито садов на 900 гектарах

12 февраля прошёл ВКС под руководством замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова с рабочей группой по развитию питомниководства и садоводства в России.

От Дагестана в заседании принял участие руководитель Минсельхоза РД Баттал Батталов, представители Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхозпрода республики.

По представленным данным в 2020 году было запланировано заложить садов на площади 866 Га, в то время как по итогу заложено 1207 Га.

Наряду с этим в 2021 году запланировано разбить садов ещё на 900 Га. Следует отметить, что саженцы в основном будут республиканского производства и лишь часть будет закуплена у других регионов и за рубежом. 100 тысяч саженцев предоставит филиал ФАНЦ ДСОСПК города Буйнакска. Столько же саженцев поставит СКХ «Шамиль» Дербентского района. Порядка 23 тысяч саженцев поставят КФХ «Бавчу» и «Гюрипери».