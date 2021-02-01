В 2021 году село Рича обеспечат водой

Сегодня, 1 февраля, состоялось очередное еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова. По традиции были заслушаны доклады об оперативной обстановке в муниципалитете, которая была отмечена спокойной и был обсужден ряд текущих вопросов.

Так, более подробно обсудили вопрос о статистических показателях рождаемости и смертности в муниципалитете. По причине несогласованности и передаче неверных цифр за 2020 год рождаемость в Агульском районе упала на 40%, тогда как в последнее время число новорожденных в каждом году составляет 90. По словам руководителя отдела ЗАГС в Агульском районе Нурият Рамазановой, за 2020 год зарегистрировано 75 фактов рождения и 63 случая смерти. Чтобы впредь не допустить подобных ситуаций глава района Закир Каидов попросил ответственных лиц более серьезно подходить к подобным вопросам и назвал «катастрофой», если бы официально поданные данные соответствовали реалиям, в таком случае в отчетном году по сравнению с предыдущим годом рождаемость упала бы почти вдвое.

В свою очередь начальник районных электросетей Изамудин Шабанов доложил об имевших место аварийных отключениях электроэнергии, вызванных разбушевавшейся стихией. По словам Шабанова, в районе с 27 на 28 января в 3 часа ночи был обесточен весь муниципалитет, электроснабжение удалось восстановить в течение 2 часов. «28 января по причине сильного ветра были повреждены электролинии в селах Рича, Чираг. Из-за упавшей крыши в Рича были оборваны провода. А 29 января были проведены восстановительные работы электролиний в сторону Амуха», — рассказал Шабанов.

Комментируя ситуацию с обеспеченностью электроэнергией, руководитель муниципалитета Закир Каидов задал вопрос Изамудину Шабанову об имеющихся запасах электромощностей. «Если сегодня объявится потенциальный инвестор, который хочет создать в муниципалитете производство, какой запас электромощностей у вас имеется?», -поинтересовался Каидов. На этот вопрос начальник райэлектросетей ответил, что чуть выше 100 квт. можно обеспечить, и этот показатель можно увеличить при разгрузке трансформаторов, расположенных на подстанции.

Далее руководитель муниципалитета сообщил о предстоящем открытии после капремонта здания КДЦ в селении Хутхул. «Завтра после капитального ремонта состоится открытие КДЦ в селе Хутхул, ожидается приезд министра культуры РД Заремы Бутаевой, будет культурная программа», — заявил Закир Каидов и попросил глав учреждений поучаствовать в предстоящем мероприятии.

В заключение руководитель муниципалитета напомнил, что в рамках республиканской программы «Мой Дагестан-моя вода», «Мой Дагестан-мои дороги» и «Мой Дагестан-комфортная городская среда» будет продолжена работа и в текущем году. «В этом году по программе «Мой Дагестан-моя вода» проект водоснабжения в первую очередь будет реализован в селе Рича. Далее комплексное водоснабжение и водоотведение в селах Тпиг, Хутхул, Худиг и Арсуг включены в программу 2021-2025 гг. Также строительство школы в селе Арсуг будет начато в этом году», — заключил Каидов.

Камиль Мирзоев