В 2021 году с дагестанцами было заключено около 8 тысяч социальных контрактов — эти и другие данные были озвучены сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда Дагестана

Вчера, 29 марта, в Историческом парке «Россия – Моя История» прошло расширенное заседание коллегии Министерства труда и социального развития РД под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Мурада Казиева.

Коллегия Минтруда уже второй год проводится в новом формате, по сложившейся традиции, мероприятие началось с показа информационного видеоролика о проделанной работе за отчетный период не только Министерством, но и подведомственными учреждениями, в городах и районах республики.

Открывая коллегию, зампред Мурад Казиев озвучил основные проекты реализованные органами труда, занятости, социальной защиты населения в 2021 году и обозначил задачи на 2022 год. Он также отметил, что сегодня, в условиях непростой политической и экономической ситуации, учреждениям Минтруда Дагестана необходимо приложить все усилия для своевременного обеспечения граждан республики мерами социальной поддержки и обслуживания.

Министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов выступил с докладом по итогам работы ведомства за 2021 год, озвучил основные результаты по каждому из направлений деятельности министерства, а также ключевые вопросы и проблемы, требующие тщательной и оперативной проработки и решения в дальнейшем.

В конце своего выступления Абдурахман Махмудов обратил особое внимание участников коллегии к вопросам коррупционной составляющей в системе министерства. В частности, он отметил следующее:

«На сегодняшний день около 20 сотрудников Минтруда находятся под следствием. Это позор для нашего ведомства и республики. Не должно быть никакого снисхождения к лицам, запустившим свои руки в карман малоимущих, инвалидов и детей. Надеемся, что суд определит их вину и соответствующее наказание;

Жалобы людей свидетельствуют о том, что, несмотря на возбуждение ряда уголовных дел, коррупционные проявления со стороны отдельных руководителей подведомственных учреждений Минтруда продолжают иметь место – прежде всего при оформлении социальных выплат и решении кадровых вопросов;

Имеют место факты нарушения трудового законодательства. Порой Директора соцучреждений ведут себя как вершители судеб других людей — захотели уволили своих подчиненных, захотели приняли новых и т.д. Мы поднимем все ваши приказы об увольнениях и назначениях сотрудников за последние 3 года, изучим законность и мотивацию ваших действий;

Очень много нареканий по вопросам приема граждан, заявлений, работы телефонов горячей линии на местах. Хочу напомнить, если Вами не будет налажена бесперебойная работа обратной связи с гражданами – можете освобождать свои рабочие места. Мы будем реагировать по каждой вскрытой проблеме;

Имеется много нареканий по поводу отказов в приеме документов для заключения социальных контрактов. Будет организована проверка по каждой жалобе, касающейся данного вопроса;

Нет взаимодействия на должном уровне с администрациями муниципалитетов. Главы районов и городов несут ответственность за все, что происходит на их территории. Информационный обмен с муниципалитетами и участие в совещаниях у Главы по социальным вопросам это ваша обязанность. При этом со стороны Глав не должно быть на вас давления в плане принятия вами какого — либо кадрового решения, оформления социальных выплат и т.д.

Вы все должны быть включены в состав муниципальных оперативных штабов по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. По возвращению в районы уточните данный вопрос у Глав муниципалитетов и доложите о включении вас в состав штабов до 1 апреля сего года;

Нам предстоит большая работа, связанная с аттестацией работников и кадровыми назначениями на те или иные должности. Обновлена конкурсная комиссия Минтруда и в ближайшее время будет объявлена дата проведения конкурса. Уже на данном этапе поступают ходатайства о назначении тех или иных лиц на те или иные руководящие должности подведомственных организаций. Такие ходатайства будут проигнорированы. Покажите свою эффективную и честную работу – это и есть ходатайство о вашем назначении;

Имеются недоработки в ходе декларационной компании. Обращаю внимание руководителей на своевременную и объективную подачу своих деклараций.

Требуется также осуществление на постоянной основе должного финансового контроля и аудита за деятельностью подведомственных учреждений. В этом плане хотел бы видеть более активной работы профильных управлений и отделов».

Депутат Народного Собрания Дагестана заместитель председателя Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике фракции «Единая Россия» Малик Баглиев в своем выступлении отметил роль ведомства в решении основных задач в реализации социальной политики региона. Он также озвучил готовность максимально поддержать все предложения министерства в части внесения изменений и принятия законопроектов, направленных на поддержку социально-незащищенной категории граждан.

Далее, выступая с докладами, своими идеями и предложениями по эффективности реализуемых министерством программ,направленных на поддержку определенной категории граждан, поделились руководители территориальных учреждений Минтруда.

Мероприятие продолжилось награждением отличившихся сотрудников ведомства Правительственными наградами Республики Дагестан.

В работе коллегии также приняли участие Председатель Комитета НС РД по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев, руководитель ГБ МСЭ по РД Шамиль Рамазанов, Председатель ДРО Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Арсен Булатов, а также руководители подведомственных учреждений Минтруда РД, общественные деятели и другие.

По итогам коллегии была принята публичная декларация целей и задач на 2022 год с учетом внесенных предложений.

Далее детальная работа коллегии продолжилась на секционных заседаниях по направлениям, с участием руководителей подведомственных учреждений.