В 2021 году реализация нацпроекта «Здравоохранение» в республике будет продолжена

Врио руководителя Министерства здравоохранения РД Татьяна Беляева отметила, что в рамках реализации на территории республики нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году будет построено пятьдесят четыре новые медицинские организации. Так, запланировано строительство пятидесяти одного фельдшерско-акушерского пункта, двух поликлиник и одной амбулатории. Большинство новых ФАПов будет построено в труднодоступных районах республики для укрепления первичной медико-санитарной помощи для населения. Напомним, в 2020 в республике было построено 30 ФАПов.

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