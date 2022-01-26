В 2021 году объём производства Кизлярского коньячного завода превысил 4,2 млрд рублей

Объем производства продукции на Кизлярском коньячном заводе по итогам прошлого года превысил 4,2 млрд рублей. Темп роста составил 161% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За 2021 год произведено коньяка на 2 млрд 95 млн рублей, что составило 114% от производства 2020 года. Производство готовой продукции составило 663 тыс.дал.

Объем налоговых платежей предприятия во все уровни бюджета по итогам прошлого года составил более 1,8 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал превысил 150 млн рублей.

Завод переработал рекордные более 40 тыс. тонн винограда, что позволяет говорить о росте производства готовой продукции. При этом в приоритете сохранение традиционного качества и вековой технологии производства наших уникальных напитков. На предприятии ведется строительство винохранилища объемом 1 млн декалитров стоимостью 150 млн рублей.

Кроме того, в конце прошлого года завод подписал дистрибьюторское соглашение с немецкой компанией Waldemar Behn, которая наладила экспорт продукции ККЗ в Германию. Уже в ноябре кизлярский коньяк появился на прилавках всех торговых сетей Германии. Совместно с этими компаниями ведется работа в плане увеличения экспорта. В этом году планируются поставки продукции и в другие страны Европейского Союза.

В 2021 году завод дополнил ассортиментную линейку производимой продукции серии «Медиум» коньяком трехлетним «Кизляр», осуществил запуск дополнительной линейки ординарных коньяков «Легенда гор» 3-х и 5-ти лет выдержки (собственная торговая марка для сети X5). Кизлярский коньячный завод, 100% акций которого находятся в федеральной собственности, избежал приватизации. Правительство РФ исключило уникальное предприятие из плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Сегодня ККЗ входит в пятерку крупнейших российских производителей коньяка и в тройку самых рентабельных компаний Северного Кавказа.