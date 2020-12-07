Нацпроекты в РД

В 2021 году Минобороны построит в Дагестане 46 детских садов

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Минобороны строит садики и школы в рамках программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография». Первые детсады в этом году постороили в селах Учкент и Кульзеб.

В Махачкале крупное дошкольное образовательное учреждение на 250 мест построили в микрорайоне Ак-Гель.
В поселке Эндирей в новый садик пойдут сразу 300 детей.
Садики укомплектованы мебелью, техникой и другим необходимым оборудованием.

В 2021 году в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске и поселках Минобороны построит 13 школ и 46 садиков.

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