В 2021 году Минобороны построит в Дагестане 46 детских садов

Минобороны строит садики и школы в рамках программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография». Первые детсады в этом году постороили в селах Учкент и Кульзеб.

В Махачкале крупное дошкольное образовательное учреждение на 250 мест построили в микрорайоне Ак-Гель.

В поселке Эндирей в новый садик пойдут сразу 300 детей.

Садики укомплектованы мебелью, техникой и другим необходимым оборудованием.

В 2021 году в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске и поселках Минобороны построит 13 школ и 46 садиков.