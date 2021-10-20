В 2021 году Дагестан получил на выполнение нацпроектов 24,1 млрд рублей

Заместитель полномочного представителя Президента в СКФО Максим Владимиров провёл заседание Президиума при Главе РД по стратегическому развитию. Речь шла о реализации национальных проектов на территории республики.

В 2021 году финансирование по нацпроектам составило 24,1 млрд рублей.

По словам Председателя Правительства Абдулпатаха Амирханова, на октябрь кассовое исполнение составляет 10,5 млрд рублей. Заключено 493 контракта из 540 запланированных на 2021 год на сумму 13 млрд рублей.

Премьер также спрогнозировал резкий рост динамики кассового исполнения в 4 квартале.

Амирханов напомнил руководителям министерств о необходимости успевать по срокам. Председатель Правительства отметили, что в конце года руководители региональных проектов получат персональные оценки.

Максим Владимиров призвал наращивать темпы реализации национальных программ и пообещал поддерживать республику в решении проблемных вопросов при реализации национальных проектов.

«Работа проводится большая, в то же время темпы нужно усиливать. К примеру, кассовое исполнение по более 43%, а контрактация, по нашей информации, 80%, а где еще 20%? В том числе, возможно, по этой причине кассовое исполнение страдает. Наиболее низкий уровень кассового исполнения в республике по национальному проекту «Цифровая экономика», «Образование»; «Безопасные и качественные дороги», — сказал Владимиров.

Руководители профильных министерств рассказали о работе по своим направлениям.