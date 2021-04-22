В 2020-м доходы республиканского бюджета выросли

На заседании Правительства обсудили исполнение республиканского бюджета на 2021 год. Врио министра финансов Юнус Саадуев рассказал о доходах и расходах. По его словам, общая сумма поступивших доходов составит 169,7 млрд рублей. В эту сумму входят межбюджетные трансферты из федерального бюджета, включая ассигнования и трансферты. Профицит бюджета составил 887 млн рублей.

В 2020 году, несмотря на кризис, удалось обеспечить рост доходов.

Налоговые и неналоговые доходы в республиканский бюджет поступили в сумме 34,5 млрд рублей или 107,5 % к уточненному плану. Таким образом, удалось перевыполнить план на 2,4 млрд рублей.

За последние 5 лет расходы республиканского бюджета увеличились с 88 млрд до 169 млрд рублей. Выросла эффективность выполнения государственных программ.