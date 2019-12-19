В 2020 году законопроектная деятельность Правительства Дагестана будет более ориентирована на решение социально-экономических проблем

Артем Здунов провел заседание Правительства республики, главной темой которого стали итоги законопроектной деятельности Правительства РД за текущий год, а также планы на 2020 год.

На заседании присутствовали Гаджимагомед Гусейнов, первый вице-премьер РД, Анвар Халилов, начальник Правового управления Администрации Главы и Правительства республики, депутаты парламента.

По данной теме выступил Анвар Халилов. Он сообщил, что в этом году из запланированных восемнадцати законопроектов Правительством республики были приняты законы в таких сферах, как градостроительство, исполнение бюджета республики, социальное обслуживание, противодействие коррупции, бесплатная правовая помощь.

Правительство РД приняло законы о бюджете республики. В разработке законопроект «Об инвестиционной деятельности в Республике Дагестан».

В текущем году парламентом республики принято около ста двадцати законов, основная часть из которых была предложена руководителем субъекта и Правительством республики.

В следующем году планируется разработка двадцати четырех законов, десять из которых будут регулировать различные правоотношения, а остальные внесут изменения в действующие нормативно-правовые акты республики.

В следующем году, по словам Халилова, законопроектная деятельность Правительства республики в основном будет направлена на совершенствование законодательства в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, нацполитики и предпринимательства.

Начальник Правового управления отметил, что законопроектная деятельность в Дагестане должна быть более ритмичной, и строиться на социально-экономическом уровне развития региона.

В завершении заседания был одобрен проект Плана законопроектной деятельности регионального правительства на 2020 год.