В 2020 году в Дагестане в пяти городах построят мусоросортировочные комплексы

Артем Здунов провел совещание по вопросу строительства полигонов по размещению твердых коммунальных отходов и мусоросортировочных комплексов.

На данный момент в республике уже функционируют два полигона в Избербаше и Кизляре, которые внесены в ГРОРО. По предварительным прогнозам, с учетом сегодняшней нагрузки они будут полностью заполнены к 2022 году. По словам министра природных ресурсов и экологии РД Набиюлы Карачева, для снижения нагрузки на действующие полигоны ТКО в республике планируется построить еще три полигона в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. Новые объекты позволят снизить расходы на перевозку мусора, что в последствии уменьшит плату для граждан.

Как сообщил министр, с 1 января 2020 года цена за вывоз ТКО для населения уже снижена на двадцать процентов.

Карачев сказал о том, что для увеличения доли вторично перерабатываемых отходов необходимо дополнительно построить комплексы по обработке отходов. По этой причине было решено построить объекты по сортировке мусора в пяти крупных городах республики. Этот проект одобрен Главой Дагестана. По словам министра, все необходимые для строительства документы готовы.

В общем, за два года в республике запланировано строительство одиннадцати мусороперерабатывающих заводов. Здунов подчеркнул, что данные объекты планируется построить на республиканской земле, они будут находится исключительно в государственной собственности.

На вопрос Здунова о работе регоператоров по обращению с ТКО, Карачев сказал, что перебоев в этой сфере не было. Министр привел положительный пример города Дербента, где размещены достаточное количество контейнеров и есть высокие коммунальные сборы, и призвал глав муниципалитетов размещать схему расположения мусорных контейнеров на сайтах. Карачаев обратился к региональным операторам с требованием приобрести необходимое количество спецтехники, которая позволит вывозить мусор своевременно.

Также министр сказал о проекте, который запущен в городе Каспийске, здесь установлены сортировочные баки для стекла, пластика и строительного мусора. Аналогичный проект будет реализован и в городе Дербенте.

Председатель Правительства РД обязал продолжить данную работу, заметив, что необходимые поправки будут внесены в бюджет.