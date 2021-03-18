В 2020 году в Дагестане сдали в эксплуатацию больше 300 спортобъектов

349 спортивных объектов ввели в эксплуатацию в 2020 году на средства республиканского и муниципальных бюджетов.

По информации Минспорта республики, 52 спорткомплекса построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Это спортзал в Хасавюрте, 38 футбольных и мини-футбольных полей, 12 воркаут-площадок, один теннисный корт в Махачкале и открытый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шамилькала Унцукульского района.

На 100 тысяч населения функционирует 131 объект, которые одновременно могут вместить больше 100 тысяч человек.