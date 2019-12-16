В 2020 году стартует XVII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

В 2020 году проводится XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел.

Организаторами выступают Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», ФГБУ «Российская академия образования» и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и других ведомств.

В Конкурсе 2020 года определены две категории участников:

– от 14 до 17 лет,

– от 18 до 35 лет.

Для каждой категории установлен свой регламент проведения, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://moyastrana.ru/konkurs-2020.

В 2020 году конкурс проводится по 20 номинациям: «Слово о моей стране», «Моя страна. Моя Победа», «Моя семья», «Мое здоровье», «Моя педагогическая инициатива», «Мои открытые университеты», «Мой родной язык», «Экология моей

страны», «Мой город», «Мое село», «Моя гостеприимная Россия», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Большая технологическая разведка моей страны», «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны», «Энергия моей страны», «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика», «Моя предпринимательская инициатива», «Города-побратимы моей страны», «Развитие

Ассоциации выпускников Конкурса».

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте www.moyastrana.ru.