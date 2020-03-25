В 2020 году более двухсот школ республики будут благоустроены

23 марта на заседании ведомственной коллегии Уммупазиль Омарова сообщила о том, что в 2020 году работа по приведению школ региона в нормативное состояние будет продолжена.

Так в текущем году более семисот миллионов рублей будут направлены на ремонтные мероприятия в двухсот двадцати учебных заведениях республики.

Эти мероприятия продолжат работу 2018-2019 года, за данный период было благоустроено триста тридцать четыре школы.

Напомним, что в республике продолжается реализация проекта «150 школ», в 2020 году для его реализации предусмотрены финансовые средства в размере четырехсот миллионов рублей.