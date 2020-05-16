В 18 ушел на войну

Наш земляк, участник Великой Отечественной войны Шабсунов Али родился в селе Гоа. С ранних лет помогал родителям. По достижении 18 лет молодого человека забрали на войну. Но воевал он не очень долго. Получив ранение в ногу, её пришлось ампутировать. Позднее был комиссован и отправлен на свою малую родину.

После окончания войны работал в колхозе «Дмитровский» заведующим МТФ, трудился бригадиром ОТФ. Шабсунов Али имел большую семью, в ней было 11 детей. Али умер в 1972 и похоронен в родном селе Гоа.

Расим Гучудадов