Общество

В 18 ушел на войну

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Наш земляк, участник Великой Отечественной войны Шабсунов Али родился в селе Гоа. С ранних лет помогал родителям. По достижении 18 лет молодого человека забрали на войну. Но воевал он не очень долго. Получив ранение в ногу, её пришлось ампутировать. Позднее был комиссован и отправлен на свою малую родину.

После окончания войны работал в колхозе «Дмитровский» заведующим МТФ, трудился бригадиром ОТФ. Шабсунов Али имел большую семью, в ней было 11 детей. Али умер в 1972 и похоронен в родном селе Гоа.

Расим Гучудадов

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