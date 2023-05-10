В 139 дагестанских школах проведут капитальный ремонт

В текущем году, в 106 из них работы уже начаты.

Об этом Сергея Меликова проинформировал министр образования и науки РД Яхья Бучаев на совещании по актуальным вопросам.

«Контракты на проведение работ заключены всеми муниципалитетами. В настоящее время работы начаты в 106 общеобразовательных организациях 30 муниципалитетов. В остальных школах их планируется начать до конца мая либо по окончании учебного года. Подрядчиками ведутся контрольные замеры в соответствии со сметной документацией и закупка необходимых строительных материалов», – сообщил министр.

Для повышения эффективности проводимых мероприятий в школах созданы штабы родительского контроля: они принимают участие в обсуждении дизайнерских решений, наблюдают за ходом реализации программы и вносят свои предложения.

«С июля будем проводить мониторинг хода ремонтных работ в ежедневном формате», – заключил руководитель ведомства.