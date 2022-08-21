В 12 школах из 210 сорваны сроки капремонта

В текущем году в Дагестане капремонт коснулся 210 школ. Финансирование составляет 3 миллиарда рублей. К 1 сентября многие из них уже готовы: обновлена кровля, фасады, проведен внутренний ремонт. Однако не во всех учреждениях успели сделать работы в срок. 12 школ из 210 сейчас находятся на уровне готовности ниже 75%. Они расположены в Махачкале и в отдалённых муниципалитетах: Акушинском, Ахтынском, Цумадинском, Левашинском, Шамильском районах. С целью ускорения работ Абдулмуслимом Абдулмуслимовым поручено увеличить количество рабочей силы, задействованной в ремонте.