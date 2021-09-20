Антитеррор

Ужесточается ответственность за размещение в сети экстремистской информации

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Правоохранительные и контролирующие органы проводят постоянный мониторинг сети Интернет для выявления публикаций экстремистского содержания.

Роскомнадзор осуществляет контроль по недопущению распространения в средствах массовой информации экстремистских материалов. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

Тот, кто нарушит эти нормы, будет привлечен к административной либо уголовной ответственности.

Интернет не является средством массовой информации, однако размещение экстремистских материалов в сети Интернет в силу неограниченного доступа к ним неопределенного количества пользователей свидетельствует о публичности действий.

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