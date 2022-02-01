Уверенность в своей защите

За двухлетний период пандемии COVID-19 борьба с вирусом приобретала разные очертания, однако, с изобретением препаратов для вакцинации, вирус медленно, но верно отступает. Высокая активность в вопросах иммунизации позволила избежать того социального напряжения, которое присутствовало в обществе в первые месяцы борьбы с коронавирусом.

На данный момент многие граждане проходят ревакцинацию. Это обусловлено тем, что количество антител в организме постепенно снижается и по прошествии определенного времени возникает необходимость в повторной вакцинации.

Рамазанова Назеса Зейнудиновна прошла вакцинацию летом 2021 года. Это уберегло ее от осложнений коронавируса. По словам гражданки, уверенность в том, что ты обладаешь мощной антикоронавирусной защитой, помогает в первую очередь психологически. Тот факт, что ты смог избежать угрозы коронавируса, защитить себя и окружающих от вируса играет важную роль в современном обществе. Процедура ревакцинации, по словам Назесы Зейнудиновны, проходила без последствий и побочных эффектов. Наоборот, повторная вакцинация прошла легче, чем первичная вакцинация. Обе процедуры проходили при применении препарата Гам-Ковид Вак.

Салихат Малагусейнова