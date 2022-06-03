Увеличение прожиточного минимума — дополнительное подспорье для многих семей в Дагестане

Президент России поручил с 01.06.2022 года на 10 процентов увеличить прожиточный минимум (ПМ). Постановление об этом № 973 от 28.05.2022 подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С 1 июня в Дагестане в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 года «О внесении изменения в постановление Правительства РД от 8 сентября 2021 года», прожиточный минимум в регионе вырос на 10 процентов.

Ранее, с 1 января 2022 года, в Республике Дагестан прожиточный минимум (ПМ) на душу населения на 2022 год был установлен в размере 11 515 рублей. Несмотря на сложную ситуацию, экономические и политические санкции против России коллективного запада и США, Президент страны В.В. Путин счел нужным и необходимым оказать дополнительно социальную поддержку населению.

Теперь (ПМ) с 1 июня 2022 года в среднем по России составляет 13 919 рублей.

Поскольку исходя из размера прожиточного минимума устанавливается часть пособий и выплат, это также приведёт к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей в Дагестане, региона с традиционно многодетными семьями.

Также показатель прожиточного минимума используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении социальных мер господдержки.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»