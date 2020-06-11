Увеличение квот для поступающих в ДГМУ обсудил Артем Здунов с ректором ВУЗа

10 июня Премьер республики Артем Здунов провел встречу с ректором ДГМУ Сулейманом Маммаевым. На встрече также присутствовал руководитель Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Главной темой обсуждения стало увеличение количества абитуриентов в медуниверситете, а также развитие профессионального обучения в регионах, особенно по педагогическим, медицинским и техническим профессиям.

ДГМУ ведет свою работу с 1932 года и по сей день готовит врачей более чем по тридцати специалитетам. По направлениям, которые отсутствуют в вузе, есть предложение о выделении целевой квоты в другие регионы.

Соответствующее предложение внесено в Минздрав России. Артем Здунов подчеркнул, что необходимо развивать профессиональное обучение в Дагестане, уделяя особое внимание тем специальностям, в которых рынок труда нуждается особенно.