Экономика

Увеличение доходов в бюджет обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

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Увеличение доходной части бюджета обсудили на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Совещание было посвящено созданию зональных рабочих групп, которые должны будут легализовать теневую занятость и тем самым увеличить доходы в бюджет республики. Состоять рабочие группы будут из представителей власти, сотрудников налоговой, сотрудников госинспекции по труду и др. Выездные мероприятия рабочих групп запланированы уже на следующую неделю.

Для работы указанных групп территория Дагестана будет поделена на секторы: Северный, Южный, Центральный, Горный и Махачкалинский. Руководителями зоналтных групп выступят вице-премьеры и руководители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга.

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