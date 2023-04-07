Увеличение доходов в бюджет обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Увеличение доходной части бюджета обсудили на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Совещание было посвящено созданию зональных рабочих групп, которые должны будут легализовать теневую занятость и тем самым увеличить доходы в бюджет республики. Состоять рабочие группы будут из представителей власти, сотрудников налоговой, сотрудников госинспекции по труду и др. Выездные мероприятия рабочих групп запланированы уже на следующую неделю.

Для работы указанных групп территория Дагестана будет поделена на секторы: Северный, Южный, Центральный, Горный и Махачкалинский. Руководителями зоналтных групп выступят вице-премьеры и руководители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга.