Уважаемые жители и гости Агульского района!

Доводим до Вашего внимания, что в последнее время на территории Республики Дагестан участились анонимные звонки о «якобы заложенных взрывных устройствах» в государственных учреждениях, организациях различной направленности, в образовательных и иных учреждениях (школы, детские садики, суды, учреждения социальной защиты населения, культурные и религиозные организации, объекты военной и правоохранительной инфраструктуры).

Как мы понимаем, цель таких сообщений- посеять страх среди гражданского населения, детей, подростков, показать беспомощность государственных структур, а также отвлечение заинтересованных служб от выполнения основных своих функций.

К примеру, 14.07.2022 года в период времени с 09:10 до 13:15 в ДЧ МВД по РД поступила информация о том, что неизвестное лицо с электронного адреса arahatalukunus182@rambler.ru на адреса электронных почт: Министерства труда и социального развития РД, администрации г. Кизляра, администрации МР «Буйнакский район», ГКУ РД УСЗН МО «Агульский район» с.Тпиг, ГКУ РД УСЗН МО «Ботлихский район» с. Ботлих, Управление ЖКХ г. Дербент направило сообщение с текстом:

«Взрывное устройство заложено в вашем здании на первом этаже! Заряд фосфора превратит Вас и Ваше здание в пепел, Беслан отдыхает! Всех благ!»

В 14:15 обследование зданий и прилегающих территорий с применением СРС завершено, ВВ. и ВУ не обнаружены. Общее количество эвакуированных составило 277 человек, задействовано сотрудников полиции 154.Собран материал (СЧ СУ МВД по РД), как правило, возбуждаются уголовные дела по статье 207 УК РФ.

В настоящее время на территории нашего обслуживания имеется 826 детей учащихся несовершеннолетних, 15 общеобразовательных и 7 дошкольных учреждений, в которых воспитываются 315 детей. В канун 1 сентября, день открытия нового учебного процесса и празднования «Дня знаний» просим всех жителей и гостей Агульского района, руководителей учреждений дошкольного образования, глав сельских поселений, а также директоров школ организовать должное взаимодействие по организации и проведению праздничных мероприятий посвященных открытию нового учебного года, между собой и ОМВД России по Агульскому району. В дежурной части ОМВД России по Агульскому району налажена организация экстренной связи со всеми школами и детскими садиками посредством ежедневных звонков на телефонные номера указанных объектов образования и записанные в специальном планшете.

При обнаружении бесхозных пакетов, подозрительных предметов, сумок, вещей, ручной клади, а также совершаемых и совершенных преступлений административных правонарушений и других нарушений общественного порядка прошу Вас сообщить нам по телефонам горячей линии в ОМВД России по Агульскому району по телефону 98-43-73 (72), 102.

Телефон горячей линии МВД по Республике Дагестан 8(8722)98-48-48.

Инспектор по АПиК ОМВД капитан вн/службы Магадаев Р.М.