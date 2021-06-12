Уважаемые жители Агульского района!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем России! День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества.

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. История России – это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Наша любовь к ней – это любовь к России, настоящее и будущее которой напрямую зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской ответственности.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное — понимание того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.

Поздравляем вас с праздником! Пусть наше молодое поколение всегда гордится своим Отечеством, любит и уважает его. От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

Глава администрации МО «Агульский район» Закир Каидов