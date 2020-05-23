Уважаемые земляки-агульцы, односельчане!

Сегодня мы видим, что наша страна и весь мир в целом переживает непростое время в связи с пандемией коронавируса. Обстановка в республике и, в частности, в нашем Агульском районе, остаётся сложной. Поэтому просьба ко всем в этом году провести праздник Ураза-байрам в кругу своей семьи.

В районе зафиксировано много заболевших семей, дай Аллах им всем скорейшего выздоровления.

Мы удалены от городов, где смогут оказать квалифицированную помощь. И вот буквально несколько часов назад, сегодня, 23 мая, был вызван вертолет для доставки тяжелобольного этой болезнью из района в Махачкалу.

Убедительная просьба не посещать соседей, родственников и друзей с праздничными поздравлениями, не отправлять детей собирать подарки и сладости и, тем самым, уберечь их от возможного заражения.

К сожалению, болезнь ещё не отступила и поэтому мы должны принять меры на праздник чтобы не распространить ее дальше.

Говорят многие скрывают, что заболели. Что позорного, зазорного в любой болезни? Болезнь не вина, а беда. Мы, агульцы, немногочисленный народ, чтобы рисковать своим генофондом и не столь богаты, чтобы позволить себе такую трагическую «роскошь» как эта болезнь, от которой еще нет лекарства. Берегите себя, свои семьи, свой народ. Внемлите неоднократным обращениям главы района, старейшин и имамов сел, главврача райбольницы.

Абдурахман Манафов, член Союза журналистов РФ, село Хутхул