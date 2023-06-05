Уважаемые владельцы автотранспортных средств!

С наступлением поры летних каникул наши дети все чаще проводят время на улице. Среди них имеются те, кто любит активный отдых: кататься на велосипедах, самокатах, играть в беговые виды спорта.

Также любоваться прекрасной природой Агула и навестить своих родственников к нам приезжает большое количество гостей, многие с детьми. В связи с этим хотелось бы к вам обратиться и настоятельно рекомендовать сбавлять скорость в населенных пунктах, особенно рядом с игровыми площадками, слепыми зонами и т.д.

Одна роковая ошибка может поменять вашу жизнь навсегда, принося горе в чужие семьи.

Будьте бдительны, чем торопиться и гонять автомобиль на большой скорости, боясь опоздать, лучше отправиться в путь вовремя.

Нас каждого ждут дома!