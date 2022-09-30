Общество

Уважаемые родители!

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Обращаем ваше внимание на то, что за последние несколько дней в Интернете, возросло число публикаций, которые призывают студентов и школьников участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

Настоятельно просим проконтролировать место нахождения ваших детей сегодня после пятничной молитвы. Будьте на связи с ними и, по возможности, сопровождайте их во время перемещений по городу.

Участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Наша с вами главная задача – обеспечить безопасность детей!

Дорогие учащиеся, просим вас беречь себя и не поддаваться на провокации!

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