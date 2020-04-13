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Уважаемые получатели социальных выплат!

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Согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 31 марта 2020 года №03/2-139 «Об особенностях подачи заявления и документов для назначения государственных пособий и иных выплат семьям, имеющим детей, на период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года включительно» и в целях принятия мер Управлением социальной защиты населения в муниципальном образовании «Агульский район» по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции обеспечен прием заявлений и документов, необходимых для назначения государственных пособий и (или) иных выплат в сканированном виде посредством электронной почты: uszn-agul@mail.ru (при отправке документов в теме указать Ф.И.О., вид социальных выплат и номер телефона).

В течение двух дней заявителю будет направленно уведомление о достаточности (недостаточности) предоставленных документов для назначения указанных в заявлении государственных пособий и (или) иных выплат. В случае наличия копий всех необходимых документов, заявители будут приниматься по предварительной записи с оригиналами документов, сканированные копии которых были направлены ранее электронной почтой, в целях сличения копий документов с их подлинными экземплярами, выполнения на них надписи об их соответствии подлинным экземплярам, заверения подписью должностного лица, а также проставления гражданином личной подписи в заявлении о назначении государственных пособий и (или) иных выплат.

ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО:

ДЕТСКИМ ПОСОБИЯМ, ВЫПЛАТАМ НА ПЕРВЕНЦА ДО 3Х ЛЕТ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Обращаться к специалисту — Ахмедовой Наргиз Габамаевне,

тел. 8 988 782 13 45

ЕДВ по ЖКУ:

с.Тпиг, с.Буркихан, с.Хутхул, с.Мисси, с.Фите, с.Гоа работникам культуры и социальным работникам обращаться к специалисту Рамазановой Ашуре Идрисовне, тел: 8 988 636 88 30

с.Амух, с.Бедюк, с.Рича, с.Чираг, с.Дулдуг, с.Буршаг, с.Арсуг, с.Худиг, с.Кураг, с.Яркуг, медицинским работникам, ветеринарным работникам обращаться к специалисту Рамазановой Байранкиз Шамсульвараевне, тел: 8 929 867 90 23

ЕДВ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, РЕПРЕССИРОВАННЫМ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ВЫПЛАТЫ ЧАЭС, ПО ВОПРОСАМ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ВЕТЕРАН ТРУДА, ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ обращаться к специалисту Гасанову Абдулле Гасановичу, тел: 8 989 884 68 18

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ НА СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ, СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ СТАТУС МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ, СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ обращаться к специалисту Рамазанову Камалу Гаджиабдуллаевичу, тел: 8 928 540 46 99

Начальник УСЗН

Магадаев Мирзали Бинаталиевич

тел: 8 928 591 05 19

телефон горячей линии 55-27-14

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