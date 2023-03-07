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Утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

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Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач специальной военной операции, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Правила выдачи документа утвердило правительство.

Для получения удостоверения необходимо подать заявление. Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.

В случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

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