Утвержден эскиз «Ордена Почета» Республики Дагестан

Соответствующий указ подписал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Знак «Орден Почета» I степени изготавливается из серебра с позолотой, представляет собой позолоченную двенадцатилучевую звезду. 6 лучей, покрытых изумрудной эмалью, чередуются с 6 лучами покрытых позолотой. По краям звезда имеет выпуклую кайму в виде бортика. В центре звезды — круглый серебряный медальон с объемным позолоченным изображением Государственного герба Республики Дагестан, окаймленного лавровым венком. Диаметр знака ордена — 42 мм. На оборотной стороне знака — номер знака ордена. Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой изумрудного цвета с белой продольной полоской. Ширина ленты — 24 мм, ширина белой полоски — 2,5 мм. Белая полоска отстоит от правого края ленты на 5 мм. Знак «Орден Почета» II степени изготавливается из серебра, представляет собой серебряную двенадцатилучевую звезду. 6 лучей, покрытых изумрудной эмалью, чередуются с 6 лучами покрытых позолотой. По краям звезда имеет выпуклую кайму в виде бортика. В центре звезды — круглый серебряный медальон с объёмным позолоченным изображением Государственного герба Республики Дагестан, окаймлённого лавровым венком. Диаметр знака ордена — 42 мм. На оборотной стороне знака — номер знака ордена. Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой изумрудного цвета с белой продольной полоской. Ширина ленты — 24 мм, ширина белой полоски — 2,5 мм. Белая полоска отстоит от правого края ленты на 5 мм. Знак «Орден Почета» III степени изготавливается из серебра, представляет собой двенадцатилучевую звезду с покрытием «бронза». 6 лучей, покрытых изумрудной эмалью, чередуются с 6 лучами покрытых бронзой. По краям звезда имеет выпуклую кайму в виде бортика. В центре звезды — круглый серебряный медальон с объемным позолоченным изображением Государственного герба Республики Дагестан, окаймленного лавровым венком. Диаметр знака ордена — 42 мм. На оборотной стороне знака — номер знака ордена. Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой изумрудного цвета с белой продольной полоской. Ширина ленты — 24 мм, ширина белой полоски — 2,5 мм. Белая полоска отстоит от правого края ленты на 5 мм.

Источник: Мирмол