Утро начинается не с кофе

Руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов вместе с главой Советского района Арсеном Айдиевым, заместителями и руководителями городских служб осматривает ход работ по реконструкции городского пляжа и подземного перехода к нему.

В ходе осмотра Ризван Газимагомедов беседует с горожанами, проходящими здесь свой досуг.

Отметим, что в рамках комплексного благоустройства городских территорий в текущем году администрация Махачкалы проводит реконструкцию городского пляжа, ремонт подземного перехода к нему и устанавливает уличное освещение на территории Родопского бульвара на участке от Кумыкского театра до улицы Леваневского.