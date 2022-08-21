Утилизация проблемы

В Дагестане появятся четыре площадки по обработке и обезвреживанию мусора.

Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами в Дагестане в последние годы приобрела внушительные масштабы. Стоит понимать, что когда речь идёт об увеличивающихся объёмах мусора на городских территориях, помимо дефицита современных мусороперерабатывающих предприятий вблизи муниципалитетов необходимо учитывать миграцию граждан из сёл в города, увеличивающееся количество туристов, что ведёт к многократному возрастанию объёмов ТКО в этих зонах.

Сложившаяся ситуация приводит к значительному росту нагрузки на региональных операторов по вывозу мусора именно из сектора городского индивидуального жилищного строительства.

Напомним, руководством республики рассмотрена возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации в республике объектов, на которых осуществляется обращение с ТКО. Реализация мероприятий осуществляется в рамках нацпроекта «Экология» – одного из важнейших из всех действующих. Именно создание комфортной и безопасной среды для жизни россиян является одной из национальных целей, установленных Указом Президента РФ на период до 2030 года.

Существенным шагом в решении накопившихся проблем стала встреча Главы Дагестана Сергея Меликова с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым в рамках Петербургского международного экономического форума. По итогам подписано Соглашение о взаимодействии. В нём, помимо прочего, отмечена заинтересованность сторон в создании устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечит сортировку 100 процентов отходов и снижение объемов, направляемых на полигоны, в два раза.

Говоря о значимости соглашения для республики, Сергей Меликов отметил: «Для Дагестана тема обращения с твёрдыми коммунальными отходами – одна из важнейших. Сегодня наша задача – сделать этот процесс современным и цивилизованным, поставить его на системный уровень. Нам очень в этом помогает поддержка «Российского экологического оператора» в лице Дениса Петровича Буцаева. Уверен, достигнутое соглашение будет способствовать созданию комфортных и безопасных условий жизни не только в городах республики, но и в самых отдалённых районах».

В свою очередь Денис Буцаев выразил руководству региона благодарность за сотрудничество. «Когда мы начинали, в системе был настоящий коллапс, но сейчас подобраны земельные участки, уже завершается их проектирование, а самое главное – уже в этом году для начала строительства будет предоставлено первое финансирование. Ни у кого не вызывает сомнений, что к 2024 году объекты будут введены в эксплуатацию, и регион станет одним из лидеров по целевым показателям федерального проекта», – подчеркнул Денис Буцаев.

Отметим, в настоящее время активно ведётся работа по формированию территориальной схемы обращения с отходами.

Ещё одним шагом к решению проблемы стало распоряжение Правительства Дагестана о создании специализированных современных объектов в четырёх муниципалитетах республики, на которых будет осуществляться обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Речь идёт о локациях в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском и Кумторкалинском районах республики.

Объекты, помимо прочего, будут оснащены сортировочными комплексами, участками полуавтоматической сортировки смешанных ТКО. Функционально-технологические, конструктивные и технические решения объектов будут обеспечивать раздельную приёмку накопленных отходов и не допускать их смешивания. Доля ТКО, направляемых на обработку/сортировку из общей массы твёрдых коммунальных отходов, будет составлять 100 процентов.

Источник: Дагестанская правда