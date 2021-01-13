Установлен МРОТ на 2021 год

Постановлением Правительства России установлена величина прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Так же с 1 января в России вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, сумма не ниже установленной в прошлом году, теперь величина исходит не из потребительской корзины, а из дохода.

В результате размер МРОТ составит 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по стране — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда России, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

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