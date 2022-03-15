Успейте принять участие в проекте «Земский учитель»- 2022!

У педагогов сохраняется возможность принять участие в проекте «Земский учитель». Это проект, который позволяет учителям проявить свой профессионализм в сельских школах, где имеется нехватка педагогов и получить за это миллион рублей. Для того, чтобы принять участие в проекте, претендент должен предоставить в ДИРО заявление, а также необходимый перечень документов, которые предварительно должны быть заверены нотариусом. Приём документов в ДИРО стартует с 1 апреля по 31 мая текущего года, кроме того, подать документы возможно и дистанционно на портале «Земский учитель» до конца апреля текущего года. Всю дополнительную информацию возможно получить, позвонив по номеру 8 8722 67 84 71.

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