Усман Шейхов: «Меня учили не проходить мимо чужой беды»

Несколько дней назад отважный поступок совершил житель Республики Дагестан, который спас от похищения девушку. Видеозапись, сделанная на месте происшествия, содержит кадры, где Усман Шейхов не смог пройти мимо несправедливости и вступился за девушку.

Молодой человек является сотрудником отдела просвещения Муфтията Дагестана по Хасавюртовскому району и читает просветительские лекции в учебных заведениях.

7 декабря с Усманом Шейховым встретился Хизри Шихсаидов. В рамках мероприятия ему была вручена Благодарность и другие награды.