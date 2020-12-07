Общество

Усман Шейхов: «Меня учили не проходить мимо чужой беды»

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Несколько дней назад отважный поступок совершил житель Республики Дагестан, который спас от похищения девушку. Видеозапись, сделанная на месте происшествия, содержит кадры, где Усман Шейхов не смог пройти мимо несправедливости и вступился за девушку.

Молодой человек является сотрудником отдела просвещения Муфтията Дагестана по Хасавюртовскому району и читает просветительские лекции в учебных заведениях.

7 декабря с Усманом Шейховым встретился Хизри Шихсаидов. В рамках мероприятия ему была вручена Благодарность и другие награды.

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