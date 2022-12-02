Услуги в сфере сельского туризма получили право оказывать фермеры

Требования к размещению в сфере сельского туризма утвердило Минэкономразвития России. По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, благодаря принятому решению сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. Документ предусматривает, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, а также другими аспектами, в числе которых вода, освещение, отопление.

Принятие документа прокомментировал и директор юридического агенства «Персона Грата» Григорий Мохов. По его словам, установленные требования являются первым шагом к регулированию деятельности гостиниц на сельхозместностях, используемых в туристических целях.

«Требования разумные и не обременительные для тех фермеров, кто действительно собирается принимать туристов и развивать сферу гостеприимства», — подчеркнул Мохов.