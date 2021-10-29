Услуги центров занятости переходят на платформу «Работа в России»

Министр труда РД Изумруд Мугутдинова вместе с коллективом ведомства приняла участие в селекторном совещании Роструда. Предметом обсуждения стал переход оказания центрами занятости услуг по подбору вакансий на Единой цифровой платформе занятости и трудовых отношений «Работа в России». Переход осуществляется с начала следующего года.

Совещание в режиме ВКС провёл замруководителя Роструда Денис Васильев. Было отмечено, что масштабные реформы проводятся с целью исполнения поручений главы государства Владимира Путина.

С 1 ноября центры будут оказывать услуги в тестовом режиме. Всего на портале будут оказывать 8 видов услуг.