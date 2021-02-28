100-летие ДАССР, Политика

Ускорение темпов реконструкции махачкалинского аэропорта «Уйташ» обсудят в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации

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В рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, запланированных с 1 по 3 марта в Москве, на расширенном заседании Комитета Совета Ферации в сфере экономики будет участвовать и министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов. На заседании будет обсуждаться вопрос финансового обеспечения строительства определенных социально значимых объектов в Дагестане.

В этот же день первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Леонид Липсиц примет участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по вопросу ускорения реализации второго этапа реконструкции аэропорта «Уйташ» г.Махачкалы с учетом повышения обороноспособности.

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