Ушла из жизни Роза Эльдарова

4 июля 2021 года после продолжительной болезни на 98-м году жизни скончалась Роза Эльдарова. Роза Абдулбасировна Эльдарова — первая женщина из Дагестана, которая сумела выстроить блестящую карьеру в высшем руководстве РСФСР.

Она родилась 21 декабря 1923 года в с.Капчугай Буйнакского района в крестьянской семье. В 1940 году окончила семилетку в Буйнакске, затем – Буйнакское педагогическое училище.

Трудовую деятельность начала в 1940 году учителем начальных классов в с.Верхнее Казанище Буйнакского района. За трудолюбие, инициативность, активную жизненную позицию была избрана секретарем комсомольской организации.

Становление Розы Абдулбасировны пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Во время Великой Отечественной войны она самоотверженно трудилась в госпиталях города Буйнакска.

В 1946 году ее избрали первым секретарем Буйнакского райкома комсомола. Окончив Высшую партийную школу в Москве, работала в Махачкалинском окружкоме партии и в горкоме, а с 1956 года – секретарем Дагестанского обкома КПСС.

С марта 1962 года Роза Абдулбасировна была избрана Председателем Президиума Верховного Совета ДАССР, где проработала более шести лет. В 1962 году стала заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР. С 1967 года работала в аппарате Президиума Верховного Совета СССР.

Благодаря своему уму и организаторскому таланту она прошла путь от секретаря сельской первичной комсомольской организации до руководящих должностей государственного масштаба, снискав уважение и авторитет у коллег, широкой общественности.

Розу Эльдарову называют настоящим патриотом, многогранной личностью, эрудированным, принципиальным человеком. Для многих современниц она стала символом женщины-горянки. Расул Гамзатов называл ее «самой высокой и яркой звездой Дагестана». Именно по ее инициативе был воссоздан республиканский журнал «Горянка», ныне – «Женщина Дагестана».

Находясь долгие годы на руководящих должностях, она проявила себя не только как видный государственный и общественный деятель, но и как сильная женщина, мать, воспитавшая прекрасных детей, внуков и правнуков.

Светлая память о Розе Абдулбасировне Эльдаровой навсегда останется в наших сердцах.

Меликов С.А., Амирханов А.Г., Абакаров Х.М., Гасанов А.П., Ахмедов С.С., Омаров Н.М., Эмеев Б.Э., Давдиев К.М., Ельникова Е.А., Махмудов М.Г., Абдулмуслимов А.М., Джафаров Р.Д., Казиев М.Н., Мажонц М.Л., Телякавов М.П., Мирошкин С.Д., Изиев К.А., Дадаев С.К.