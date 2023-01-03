Ушел из жизни дагестанский политик Михаил Гашимов

Вчера, 2 января, на 62 году скоропостижно скончался известный дагестанский политический деятель, бывший депутат и министр Гашимов Михаил Фатуллаевич, всю свою жизнь посвятивший государственной службе во благо дагестанского народа.

Михаил Гашимов родился 12 июля 1961 года в с. Чулат Табасаранского района. Трудовую деятельность начал после армии, в 1980 году, сверловщиком на заводе «Электросигнал» в Дербенте. Окончив в 1986 г. Свердловский юридический институт, продолжил работать в прокуратуре Красноярского края.

Вернувшись на малую Родину, в 1989 году возглавил сельхозпредприятие «Дружба», а в 1998 году был назначен заместителем главы администрации Табасаранского района.

Являлся депутатом НС РД 2,3,4 и 5 созывов. Работал председателем Комитета Народного Собрания РД по законодательству, законности и государственному строительству, а также заместителем председателя Комитета НС РД по бюджету, финансам и налогам.

В 2006 году был назначен министром имущественных и земельных отношений Республики Дагестан. Награжден орденом Дружбы.

Источник: Зори Табасарана