Уроженцы Табасаранского района продолжают активно проявлять себя в специальной военной операции

Одним из них является Исмаил Магомедов родом из селения Улуз, о подвиге которого рассказало Министерство обороны России.

Решительно действуя под огнем, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить личным составом в бою.

Исмаил Магомедов вместе с вверенным ему взводом занял позиции в заданном районе и подготовился к штурму населенного пункта. Противник попытался сорвать наступление российских войск и открыл минометный огонь. Сориентировавшись в ситуации, российский офицер вывел свой взвод из-под обстрела.

В результате разрыва артиллерийской мины Исмаил Магомедов получил тяжелое ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил управлять боем, по итогам которого населенный пункт был освобожден.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества.